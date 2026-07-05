الخدمة المدنية والصحة تستكملان إجراءات تسكين موظفي إدارات الخدمات الصحية بالمنطقة الوسطى

واصلت وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة الصحة، أعمال اللجنة المشتركة لاستكمال اعتماد الملاكات الوظيفية وتسكين موظفي إدارات الخدمات الصحية، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تنظيم الهياكل التنظيمية للجهات العامة واعتماد الملاكات الوظيفية.

واحتضنت مدينة مصراتة الاجتماع الرابع للجنة المشتركة، برعاية إدارة الخدمات الصحية مصراتة، لمتابعة إجراءات اعتماد الملاكات الوظيفية وتسكين موظفي إدارات الخدمات الصحية.

وضم وفد وزارة الخدمة المدنية، عن إدارة التنظيم والملاكات، عادل عمار عمران، ومسعود علي زريق، وناصر مصباح الرجباني، بينما مثّل وزارة الصحة كلٌّ من الدكتورة هناء الصادق، والدكتور سراج السوري، وخيري عجاج، وهبة المرغني، وبدر الزيداني.

وشهد الاجتماع استكمال مناقشة إجراءات تسكين موظفي 18 إدارة من إدارات الخدمات الصحية بالمنطقة الوسطى، عقب الانتهاء من حصر القوة الوظيفية الفعلية في كل إدارة، تمهيدًا لاعتماد القوائم النهائية واستكمال الإجراءات التنفيذية.

وناقشت اللجنة الضوابط والآليات المنظمة لعملية التسكين، واتفقت على سرعة إحالة النماذج النهائية من الإدارات المستهدفة، بما يضمن استكمال أعمال المراجعة الفنية واعتماد الملاكات الوظيفية وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة.

وأكد ممثلو وزارة الخدمة المدنية ضرورة الالتزام بدقة البيانات الوظيفية واستيفائها وخلوها من أي ملاحظاتٍ أو أخطاءٍ، لما لذلك من أثرٍ مباشرٍ في تسريع إنجاز أعمال المراجعة الفنية واعتماد الملاكات الوظيفية، بما يسهم في تنظيم الهياكل الإدارية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ودعم كفاءة الأداء في المرافق الصحية، وتسوية الأوضاع الوظيفية وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود التي تقودها وزارة الخدمة المدنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لاستكمال اعتماد الملاكات الوظيفية في إدارات الخدمات الصحية، بما يعزز تنظيم القطاع العام، ويرفع كفاءة الإدارة، ويضمن تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين وفق التشريعات النافذة.