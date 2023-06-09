الخارجية المصرية تدعو النواب والدولة لاستيفاء الأطر اللازمة للانتخابات

رحبت الخارجية المصرية بجهود لجنة 6+6، داعبة مجلسي النواب والدولة إلى استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل تحقيقا للهدف المنشود في عودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق طموحات شعبها.

وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.