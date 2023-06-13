الخرطوم.. اشتبكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة مع تحليق الطيران الحربي

تجددت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أنّ الاشتباكات اندلعت بمنطقتي بحري «شمال شرقي العاصمة»، وجنوبي الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وسمعت دوي المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، وتحليق مكثف للطيران العسكري في سماء المدينة، واستهدف الطيران العسكري تجمعات قوات «الدعم السريع» المرتكزة في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية.

والاثنين، تجددت الاشتباكات بين طرفي الصراع في الخرطوم بعد نهاية هدنة لمدة 24 ساعة صباح الأحد بوساطة سعودية أمريكية لم تفلح في الوصول إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.