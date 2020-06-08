الخرطوم تتفاوض مع «صندوق النقد» لكسب استثمارات دولية

أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي عن، جولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل فتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية.

وقال البدوي، إن السودان بدأ الأسبوع الحالي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي تهدف لفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية.

ويذكر أن السودان يواجه صعوبات اقتصادية، وشح في الاستثمارات الأجنية، على خلفية تخوفات من عقوبات أمريكية، رغم أن الأخيرة رفعت عقوباتها الاقتصادية منذ 2017.

ونقل عن البدوي، قوله عبر حساله الرسمي في تويتر، الإثنين، “إن الخرطوم تريد من المحادثات “تمويل مشروعات التنمية الكبرى، المتعلقة بزيادة الإنتاجية وبناء السلام وإتاحة فرص العمل للشباب”.

ونفتح محادثات السودان مع صندوق النقد الدولي، الباب، أمام محادثات أخرى مع مؤسسات اقتصادية دولية ومستثمرين، بعد ضعف في العلاقة بين الطرفين منذ فرض العقوبات على البلاد من جانب واشنطن عام 1997.

وسجلت البلاد تدهورا في قيمة عملتها أمام الدولار، بسبب ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية، من 49 جنيها في السوق الرسمية، إلى أكثر من 100 جنيه في السوق الموازية.