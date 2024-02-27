الخزانة الأمريكية: الأسعار ستنخفض في العالم خلال 2024

توقعت وزارة الخزانة الأمريكية أن تنخفض الأسعار في أغلب دول العالم خلال العام الجاري 2024.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: “إن توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المعنية الأخرى حول التباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في عام 2023، لم يتحقق”.

وأضافت: “بدلا من ذلك، بلغ النمو الاقتصادي 3.1%، وهو أفضل من المتوقع، وانخفض التضخم، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض في حوالي 80% من البلدان هذا العام”.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: “في المستقبل سنواصل الأخذ بالاعتبار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ومراقبة التحديات الاقتصادية في بعض الدول المنفردة، لكن الاقتصاد العالمي يظل مستقرا”.

وشددت الوزيرة الأمريكية، على أن “النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان العامل الرئيسي لنمو أعلى مما كان متوقعا، لمؤشرات نمو الاقتصاد العالمي”.

هذا وشهد العالم خلال العامين الأخيرين، مستويات مرتفعة من التضخم، والذي أثر على اقتصادات أغلب البلدان، بالتزامن مع زيادة كبيرة بمعدلات الفقر.

وكان صندوق النقد الدولي توقع مؤخرا، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار السلع الأولية، نتيجة الصدمات الجيوسياسية والتوترات في البحر الأحمر وانقطاع الإمدادات يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد الظروف النقدية المتشددة.