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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات قاسية على وزير الخارجية الإيراني

عين ليبيا | آخر تحديث: 1 أغسطس 2019 - 11:27
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العقوبات التي فرضتها المالية تتمثل بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لظريف في أراضي الولايات المتحدة. [رويترز]
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

حيث أفادت الوزارة بإدراج ظريف في قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية.

كما أوضح البيان أن العقوبات التي فرضتها المالية تتمثل بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لظريف في أراضي الولايات المتحدة، أو الموجودة تحت إدارة المواطنين الأمريكيين.

من جهتها قالت مسؤولة رفيعة من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ظريف ساعد في نقل الأجندة المتهورة للمرشد الأعلى للثورة الإيراني، آية الله علي خامنئي، ويعتبر متحدثاً أساسياً للنظام الإيراني في العالم حسب وصفها.

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وذكرت المسؤولة أن الولايات المتحدة ستدرس الملابسات المتعلقة بزيارة ظريف إلى البلاد في كل حالة خاصة، بما في ذلك في إطار مشاركة إيران في أنشطة الأمم المتحدة، وستبقى ملتزمة بالاتفاقات الأممية عند التعامل مع هذه القضية.

هذا وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر ظريف شخصية أساسية للاتصال بها في إطار مفاوضات محتملة حول اتفاق نووي جديد، مبينة أنها تريد التفاوض مع أطراف تمثل أهم صانعي القرار في إيران، فيما لفتت إلى أن فرض العقوبات على ظريف يأتي في إطار نفس الإجراء الذي استهدف خامنئي.

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