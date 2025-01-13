الخسارة بخماسية.. «برشلونة» يسحق «ريال مدريد» ويتوّج بكأس السوبر الإسباني

توج نادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على غريمه ريال مدريد بخمسة أهداف لهدفين في مباراة جمعتهما اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة

افتتح ريال مدريد التسجيل عبر كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة قبل أن يرد برشلونة بخماسية حملت توقيع لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي “من ركلة جزاء”، ورافينيا “هدفين” وأليكس بالدي، في الدقائق 22 و36 و39 و48 و”45+10″ على الترتيب.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد حارس مرماه فويتشيك شتشيسني بسبب تدخله على مبابي المنفرد بالمرمى.

وسجل رودريغو جويس الهدف الثاني للريال من ضربة خطأ مباشرة في الدقيقة 60.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه، ليتربع على صدارة المتوجين باللقب، بفارق لقبين عن ريال مدريد.

وهذا اللقب هو الأول لنادي برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.

في المقابل، فشل ريال مدريد في تحقيق لقبه الثالث في الموسم الجاري بعد تتويجه بكأس السوبر الأوروبي الصيف الماضي وكأس إنتركونتيننتال أواخر الشهر الماضي.

بدوره قال الإيطالي انشيلوتي مدرب الريال، أنهم حاولوا البحث عن الحلول في مباراة السوبر الإسباني لكنهم لم يوفقوا، مشيراً إلى أن ما حدث لهم «الخسارة بخماسية» أمر محزن ومؤلم.

وأشار انشيلوتي في مؤتمر صحافي عقب نهاية اللقاء الذي توج من خلاله برشلونة باللقب، أنهم حاولوا العودة للمباراة «خصوصاً عقب طرد لاعب برشلونة لكن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف».

وبين المدرب الإيطالي أن خسارتهم جاءت بسبب عدم الدفاع جيداً، وقال: «قبل المباراة ذكرت أنه من المهم الدفاع جيداً لكن ذلك لم يحدث، بينما استحق برشلونة اللقب لأنه فعل ذلك بالشكل الصحيح».

برشلونة يُتوج أول ألقابه في 2025 بكأس السوبر 🏆🔴



📺 شاهد خماسية البرشا في شباك الريال ⤵️#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/cn3GgVStyt — SSC (@ssc_sports) January 12, 2025