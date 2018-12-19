الخضراوات الورقية تقلّل الإصابة بداء «الكبد الدهني»

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MedicalXpress”، وجد الباحثون في دراسة من معهد كارولينسكا في السويد، أن تناول كمية أكبر من النترات غير العضوية، التي توجد بشكل طبيعي في العديد من أنواع الخضار، تقلل من تراكم الدهون في الكبد.

وأشار الباحثون إلى أنه لا يوجد حالياً أي علاج معتمد للمرض، الذي يمكن أن يتدهور إلى ظروف تهدد الحياة مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.

ويعتبر داء الكبد الدهني أو الكبد الدهني، من أمراض الكبد الشائعة يصيب نحو 25٪ من السكان، وأهم الأسباب هي: زيادة الوزن أو ارتفاع استهلاك الكحول وليس هناك حالياً أي علاج طبي لهذا المرض، لكن أظهر الباحثون في معهد كارولينسكا الآن كيف أن تناول كمية أكبر من النترات غير العضوية يمكن أن يمنع تراكم الدهون في الكبد.

وتم تأكيد نتائج البحث باستخدام اثنين من دراسات الخلايا المختلفة في خلايا الكبد البشرية، وبصرف النظر عن انخفاض خطر الكبد الدهني، لاحظ الباحثون أيضاً خفض ضغط الدم وتحسين مستوى الأنسولين مع مرض السكري من النوع 2.

والجدير بالذكر أن الدراسات السابقة أظهرت أن النترات الغذائية من الخضراوات الورقية تعزز كفاءة الميتوكوندريا “محطة الطاقة في الخلية”، التي يمكن أن تحسن التحمل البدني.