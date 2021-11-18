«الخطوط الأردنية» تتفقد مطار بنينا الدولي

أجرى وفد تابع لهيئة الطيران المدني الأردني وشركة الخطوط الأردنية، بجولة تفقدية لمطار بنينا الدولي.

وأوضحت مصلحة المطارات، التابعة لوزارة المواصلات، ذكرت أنّ زيارة الوفد الأردني تأتي للتأكد من إجراءات وتدابير السلامة والأمن المتبعة بالمطار، ومدى توافقها مع التوصيات الدولية المعمول بها في مجال الطيران.

وتأتي زيارة الوفد الأردني لمطار بنينا الدولي، عقب زيارة قام وفد ممثل عن خطوط الملكية المغربية إلى مطاري بنينا ومعيتيقة الدوليبن، والوقوف على الإجراءات المتبعة في العملية التشغيلية والتأكد من توافق تدابير السلامة والأمن المعمول بها في المطار، ومدى تطابقها مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.