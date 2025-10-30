الخطوط الأفريقية تُسدّد 280 مليون دينار وتستعيد طائراتها من الخارج

في بيانٍ رسمي تحصلت “عين ليبيا” على نسخةٍ منه، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عن سداد ما يقارب 280 مليون دينار ليبي لتسوية الديون المتراكمة على الشركة خلال الفترة ما بين 2011 و2022، في إطار خطة شاملة لإعادة الهيكلة واستعادة الاستقرار المالي والتشغيلي.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتحسين الوضع المالي وتعزيز القدرة التشغيلية، مشيرة إلى أنها نجحت في إعادة عدد من طائراتها إلى الخدمة بعد تسوية الديون المستحقة عليها في بلغاريا والأردن وتركيا ومصر، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الأسطول وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما أفادت الشركة بأنها قامت بـنقل قطع الغيار المحجوزة في مطار طرابلس منذ عام 2011 إلى مخازنها المركزية، حرصاً على الحفاظ عليها والاستفادة منها في أعمال الصيانة والتشغيل.

وأكدت الخطوط الجوية الأفريقية في ختام بيانها أنها ماضية في تنفيذ خطة إصلاح شاملة تهدف إلى استعادة مكانتها كناقل وطني رائد، والالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في قطاع الطيران المدني داخل ليبيا وخارجها.