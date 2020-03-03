الخطوط الأفريقية تنفي اختطاف مديرها العام

الاسم الذي ورد في وسائل التواصل الاجتماعي هو شخصية تنتحل صفة مدير لكيان موازي للشركة. [الخطوط الأفريقية]

نفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اختطاف مديرها.

وفي بيان صحفي تلقت «عين ليبيا» نسخة منه، أوضحت الشركة أن الاسم الذي ورد في وسائل التواصل الاجتماعي هو شخصية تنتحل صفة المدير العام لكيان موازي للشركة.

وأكدت الخطوط الأفريقية أن الجهة الشرعية الوحيدة المتمثلة في مجلس الإدارة المُكلف من قِبل إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة ومديرها العام المُكلف لطفي محمد عبد الله، مشيرةُ إلى أنه يُمارس اختصاصه من مكتبه في العاصمة طرابلس، ويمثل الكيان الشرعي للشركة والتي تتخذ من مدينة طرابلس بشارعي النصر والسدي مقراً لها.

ونوهت الشركة بأن هذه الجهة هي التي تقوم بتسيير شؤون الشركة من كافة النواحي وتضم الإدارات بجميع اختصاصاتها منذ تأسيسها وهي الجهة التي تحمل على عاتقها المسؤولية الكاملة أمام سلطات الطيران المدني الليبي والدولي؛ لضمان سلامة الطيران وفق التشريعات المحلية والدولية.

هذا وتداولت بعض وسائل الإعلام، أخبارا، تُفيد باختطاف مجموعة مسلحة للمدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية في طرابلس.

اقترح تصحيحاً