الخطوط الأفريقية: مقطع فيديو المقاتلين السوريين تم فبركته للنيل من سمعتنا وإثارة الرأي العام

ستُقاضي الشركة كل من تورط في نسج هذه المؤامرة الخبيثة أمام القضاء. [الخطوط الأفريقية]

قالت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، إن مقطع الفيديو للمقاتلين السوريين وهم على متن إحدى طائراتها، والمنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تمت فبركته خارج مطارات المنطقة الغربية.

وفي بيان صحفي، الأحد، أكدت الشركة أن المقطع تم فبركته لتوريط الشركة في نشاطات الغاية منها التشويش والتدليس والتزوير في عمليات ليس لها علاقة بطبيعة تشغيلها، وأن ذلك يُراد به الكيد لها، وأطقمها للنيل من سمعتها ومصداقيتها وبشكل متعمد وبما يُثير الرأي العام ضدها.

وأكدت الخطوط الأفريقية أنها ستُقاضي كل من تورط في نسج هذه المؤامرة الخبيثة أمام القضاء.

يُشار أن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام موالية لحفتر نشرت خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو زعمت أنه لمجموعة من المقاتلين السوريين في طريقهم إلى ليبيا للقتال في صفوف قوات بركان الغضب.