الخطوط الأمريكية.. تُسيّر رحلات إضافية إلى الصين

شركة “أمريكان إيرلاينز” أعلنت أنها ستستأنف رحلات الركاب إلى الصين اعتبارا من اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للرحلات الأسبوعية للصين إلى 10.

وقال نائب مساعد وزير النقل لشؤون الطيران والشؤون الدولية ديفيد شورت في مؤتمر افتراضي عُقد اليوم: “شركات الطيران الأمريكية ستسير الآن عشر رحلات أسبوعيا لكن الولايات المتحدة غير راضية عن ذلك”.

وحسب مانقلت قناة روسيا اليوم اتفقت الولايات المتحدة والصين في يونيو الماضي على السماح بـ4 رحلات أسبوعية بين البلدين، بعد توقف السفر في وقت سابق من العام بسبب فيروس كورونا، ومن ثم زادا الرحلات إلى 8 في أغسطس.