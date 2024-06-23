الخطوط الأفريقية تعتذر عن تأخير رحلة عودة حجاج بيت الله

اعتذرت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، لحجاج بيت الله الحرام، عن تأخير رحلة الحج من مطار المدينة المنورة إلى مطار معيتيقة اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة في بيان “أن الطائرة غادرت طرابلس ووصلت مطار المدينة المنورة في الوقت المجدول لها”،مضيفة إن “تأخر وصول الحجاج إلى المطار من قِبل هيئة الحج والعمرة، وفق التوقيتات المتفق عليها أدخل الطاقم الجوي للطائرة في ( الوقت المحدد ) للرحلات وفق القانون الدولي للطيران”.

وأشارت الشركة إلى “موافقة الطيران المدني الليبي على منح الطاقم التمديد اللازم ليتمكن من العودة بالحجيج”.

وبدأ اليوم الأحد تفويج الحجاج الليبيين إلى المدينة المنورة، ومن ثم نقلهم إلى المطارات الليبية عبر 32 رحلة.

وأعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبية، في بيان، وصول طليعة بعثة الحج الليبية إلى المدينة المنورة، وركز الاجتماع الأول لطليعة البعثة، برئاسة المستشار امحمد الجعفري، على “تسهيل عملية استقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة وتسكينهم، ومن ثم العودة بهم إلى ليبيا عبر مطار المدينة المنوّرة”.