الخطوط الإفريقية تشرع في تنفيذ خدمة الحجز الإلكتروني

وقعت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، اليوم الخميس، على عقد خدمات مع شركة تداول للرقمنة وتقنية المعلومات، بحضور مديري عام الشركتين والفريق الفني للخطوط الإفريقية.

وتقوم الخطوط الإفريقية بموجب العقد الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالحجز الإلكتروني عبر مواقع وتطبيقات الشركة مباشرة للجمهور وتسهيلا لتنويع طرق الدفع المتاحة.

يُشار إلى أن الخطوط الجوية الإفريقية هي شركة طيران ليبية مقرها طرابلس، وتتخذ الشركة من مطار معيتيقة الدولي مقرا رئيسيا لها، كما تنطلق رحلاتها أيضاً من مطارات مصراتة وبنغازي، وتعمل الشركة على تسير رحلات داخلية في ليبيا ورحلات دولية.

وتأسست الشركة في أبريل عام 2001، وفي يوم 29 يوليو سنة 2007 تأسست الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، والتي أصبحت المالك الوحيد للشركة الأفريقية، وبدأت الخطوط الجوية الأفريقية الخدمة في شهر ديسمبر من عام 2001.