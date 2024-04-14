الخطوط الإفريقية تنفي احتجاز إحدى طائراتها في النيجر

نفنت الخطوط الجوية الإفريقية، الأنباء المتداولة حول احتجاز إحدى طائراتها في مطار ديوري هاماني بالنيجر لعدم دفع التزامات مالية على الشركة.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو لمغادرة طائرتها لمطار ديوري هاماني بالعاصمة النيجرية نيامي متوجهة إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، بعدما قامت برحلتها من وإلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة لنقل المعتمرين.

وأوضحت الشركة أن بقاء الطائرة بمطار نيامي كان نتيجة تأخر رحلة جدة – نيامي، ودخول طاقم الرحلة في الوقت الإضافي الذي اضطرهم، وفقا للوائح السلامة الدولية في هكذا حالات، بالمكوث لأخذ قسط من الراحة واستئناف العمل مجددا بعد ذلك.

وأكدت الخطوط الإفريقية أنه لا توجد لديها أي التزامات تذكر لدى السلطات النيجرية، وأنه إن وجدت فهي أمور لوجسيتية لا تؤدي إلى حجز الطائرات، مشيرة إلى أنها تؤدي كافة التزاماتها وفقا للوائح القانونية الدولية.

طائرة الخطوط الجوية الافريقية تغادر مطار ديوري هاماني بالعاصمة النيجرية نيامي متوجهة إلى مطار معيتيقة ، بعدما قامت برحلاتها من والى مطار الملك عبدالعزيز بجدة لنقل المعتمرين، وبذلك تؤكد شركة الخطوط الافريقية بأن بقاء الطائرة بمطار نيامي كان نتيجة تأخر رحلة جدة / نيامي ودخول طاقم الرحلة في الوقت الإضافي الذي إضطرهم وفقاً للوائح السلامة الدولية في هكذا حالات بالمكوث لأخذ قسط من الراحة واستئناف العمل مجددا بعد ذلك … وبالتالي فإن الشركة لا توجد لديها اي إلتزامات تذكر لدى السلطات النيجرية ، وانه إن وجدت فهي امور لوجسيتية لا تؤدي إلى حجز الطائرات ، علما بأن الشركة تؤدي كافة إلتزاماتها وفقا للوائح القانونية الدولية . تم النشر بواسطة ‏الخطوط الجوية الأفريقية Afriqiyah Airways‏ في الأحد، ١٤ أبريل ٢٠٢٤