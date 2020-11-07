الخطوط الإفريقية تُسير رحلات إلى مطار سبها

أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار سبها الدولي بواقع رحلتين أسبوعيا.

وأكد مدير مكتب العلاقات بشركة الخطوط الجوية الإفريقية معز بن إسماعيل، أن الشركة حصلت على إخطار مصلحة الطيران المدني بالإذن لجميع الشركات بتسيير رحلاتها إلى الجنوب.

وأضاف بن إسماعيل أن الشركة قد تبدأ برحلتين أسبوعيا إلى الجنوب كما كان عليه الحال من قبل، لافتا إلى أن الشركة كانت استأنفت رحلاتها لمطاري بنينا ببنغازي والإسكندرية من مطار معيتيقة الدولي.

وفي وقت سابق، أذنت مصلحة الطيران المدني بحكومة الوفاق لجميع شركات الطيران بتسيير رحلاتها إلى مطارات الجنوب اعتبارا من أمس الجمعة.

مصلحة الطيران المدني بحكومة الوفاق تأذن لجميع شركات الطيران بتسيير رحلاتها إلى مطارات الجنوب اعتبارا من يوم الجمعة. pic.twitter.com/qWzxKYEIu6 — عين ليبيا (@EanLibya) November 5, 2020