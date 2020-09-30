الخطوط الإفريقية تُوقف رحلاتها إلى مطار سبها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، اليوم الأربعاء، إيقاف جميع رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مطار سبها، بسبب ما قالت إنها ظروف خارجة عن الإرادة، دون أن توضح ماهية هذه الظروف.

الخطوط الجوية الافريقية تنوه بوقف رحلاتها إلى مطار سبها وذلك لظروف خارجة عن الارادة . Gepostet von ‎الخطوط الجوية الأفريقية Afriqiyah Airways‎ am Mittwoch, 30. September 2020

يأتي ذلك في حين، أفاد مصدر من الخطوط الإفريقية بمنع عناصر حفتر من نزول إحدى طائرات الشركة بمطار سبها بوضع سيارة مسلحة في مدرج الهبوط.

وأفاد المصدر لقناة “ليبيا الأحرار”، بأن الخطوط الإفريقية أوقفت رحلاتها من معيتيقة إلى سبها بعد حادثة اعتراض الطائرة التي كانت تقل نحو 100 راكب.

ونوه مصدر الخطوط الإفريقية بأنه جرى الاتفاق على تسيير رحلتين من مطار سبها إلى مطار معيتيقة كل يوم أحد وأربعاء، مع رواج شائعات لاحقا عن عزم آمر المنطقة العسكرية التابع لحفتر على غلق المطار.

وأوضح أنهم لم يجدوا أي قرار بالخصوص، كما أكد لهم مدير مطار سبها أنه لا يوجد أي شيء في هذا السياق إلا أنهم تفاجأوا باعتراض الطائرة صباح الأربعاء.

ووصلت منتصف سبتمبر الجاري، أول رحلة منذ مدة إلى مطار سبها الدولي قادمة من مطار معيتيقة ونفذتها شركة الخطوط الجوية الإفريقية، وعلى متنها أعضاء اللجنة الفنية من مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني وممثلين عن الشركات الناقلة من أجل تقييم وضع اسئناف الرحلات حينها.

يُشار إلى أن مطار سبها توقف عن العمل كليا، في 10 يناير 2014 نظرا للأوضاع الأمنية ونتيجة اشتباكات اندلعت قرب المطار.

وكان مطار سبها استقبل في 16 أغسطس 2019 أول رحلة لطائرة مدنية للخطوط الجوية الليبية جاءت من بنغازي بعد أكثر من 5 سنوات على إغلاقه.

واعتمدت الاتفاقية من قبل المؤتمر الدولي لقانون الجو في مونتريال في 23 سبتمبر 1971 ودخلت حيز التنفيذ في 26 يناير 1973 بعد التصديق عليها من 10 دول، واعتبارا من عام 2013 فإنه يبلغ المصدقين على الاتفاقية 188 دولة.