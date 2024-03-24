الخطوط التركية تستأنف رحلاتها المباشرة من وإلى مطار معيتيقة 

أكد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، عودة رحلات الخطوط الجوية التركية المباشرة من وإلى مطار معيتيقة بطرابلس، بداية الأسبوع المقبل، على أن تستأنف رحلاتها في باقي المطارات الليبية تباعا.

ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة التركية في يناير 2015، تعليق رحلاتها إلى ليبيا بسبب ما قالت إنه ”استمرار تدهور الوضع الأمني” حينها.

ونقلت منصة “حكومتنا” عن الشهوبي قوله، إن عودة الرحلات تأتي عقب توقيع مذكرتي التفاهم بين مصلحة الطيران المدني والخطوط الجوية التركية، واستيفاء كل الاشتراطات الفنية.

وفي وقت قام سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الخاصة بعودة حركة الخطوط الجوية التركية إلى المطارات الليبية لوكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي، وذلك للاطلاع عليها ولمراجعتها، وذلك قبل التوقيع.

بدوره أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عبر حسابه على منصة “إكس”، بعودة حركة طيران الخطوط التركية من وإلى ليبيا، واصفاً هذه الخطوة بأنها مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار.

الحمد لله.. بعد توقف لنحو 10 سنوات تعود الخطوط الجوية #التركية لتستأنف رحلاتها إلى #ليبيا ابتداءً من الأسبوع المقبل. مؤشر إضافي لتعزيز حالة #الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات. وبهذه المناسبة أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني وكل من ساهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق… — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 23, 2024