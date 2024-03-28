الخطوط التركية تُدشن أولى رحلاتها إلى ليبيا

استقبل مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، اليوم الخميس، أول رحلة تدشينية للخطوط الجوية التركية قادمة إلى ليبيا، وذلك بعد توقف دام 10 سنوات.

وهبطت الطائرة في مطار معيتيقة، حيث تم تنظيم حفل استقبال رسمي للرحلة، وحضر الحفل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، بالإضافة إلى رئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني ومدير عام مطار معتيقة.

وعُقِد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين الليبي والتركي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وحضر التوقيع سفير تركيا في ليبيا ورئيس الطيران المدني التركي ومدير شركة الخطوط الجوية التركية.

مؤتمر صحفي بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب التركي لعودة رحلات شركات الخطوط التركية الآن | عقب وصول أول رحلات الخطوط التركية لمطار معيتيقة الدولي بـ #طرابلس، مؤتمر صحفي بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب التركي لعودة رحلات شركات الخطوط التركية. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ٢٨ مارس ٢٠٢٤