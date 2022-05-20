الخطوط التونسية السريعة تُعيد تشغيل خطها الجوي بين جربة وطرابلس

أعلنت شركة الخطوط التونسية السريعة، إعادة تشغيل خطها الجوي المنتظم بين جربة وطرابلس اعتبارا من 2 يونيو المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والأحد.

وأوضحت الشركة أن اختيار هذه المواعيد هدفها تمكين المسافرين الليبيين والأجانب العاملين في ليبيا، من قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مدينة جربة، أو لأغراض سياحية أو طبية، وأيضا للفاعلين الاقتصاديين من الجنوب التونسي.

وأكدت الشركة أنها درست مواعيد الرحلات بدقة حتى تتلاءم مع أوقات السفرات الأخرى التي تؤمنها الشركة إلى تونس العاصمة، أو إلى وجهات أخرى عالمية على غرار مالطا وباليرمو ونابولي، مما يمكن المسافرين من مواصلة رحلاتهم دون الانتظار وقتا طويلا.