الخطوط الجزائرية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا وفتح خط بحري بين العاصمتين

بحث وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، مع سفير الجزائر لدى ليبيا كمال عبد القادر حجازي، عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بين العاصمتين، والكيفيات العملياتية والإدارية والتنظيمية لإنجاح ذلك، وكذلك فتح خط بحري بين الجزائر وطرابلس في أقرب وقت.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن بيان لوزارة النقل بالجزائر، أن “لقاء الوزير والسفير جاء تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى الجزائر مؤخراً، وأن هذا اللقاء تطرق على وجه الخصوص، إلى عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بين البلدين، والكيفيات العملياتية والإدارية والتنظيمية لإنجاح ذلك، وكذلك فتح خط بحري بين الجزائر وطرابلس) .

وأوضحت الصحيفة أن “هذه المجهودات تأتي في إطار مساهمة قطاع النقل في توطيد العلاقات الأخوية وتكثيف التعاون بين الدولتين الشقيقتين”.