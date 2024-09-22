الخطوط الجوية الإيرانية تحظر «البيجر» في رحلاتها الى بيروت

حظرت الخطوط الجوية الإيرانية على المسافرين على متن رحلاتها بين طهران وبيروت حمل أجهزة “البيجر” وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.

وأشار بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للشركة إلى أن هذه القيود ستُطبق أيضًا على الأمتعة والشحنات التي تمر عبر مطار “رفيق الحريري” في بيروت.

وكانت انفجرت أجهزة “بيجر” بأيدي حامليها في عدد من المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أيلول، ما أدى إلى مقتل العشرات بينهم أطفال، وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأعلن حزب الله، فجر اليوم الأحد، عن استهدافه مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة “رافاييل” التابعة للاحتلال، المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، شمالي ‏مدينة حيفا المحتلة.

وأكد الحزب أنه استهدف المجمعات بعشرات الصواريخ من نوع “فادي 1″ و”فادي 2″ و”كاتيوشا”، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وكرد أولي على ‏المجزرة التي ارتكبها الاحتلال عند استهدافه أجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكية.