الخطوط الجوية التركية تتفقد مطار معيتيقة الدولي

قام وفد فني تابع لشركة الخطوط الجوية التركية بزيارة رسمية إلى مطار معيتيقة الدولي، يوم الخميس وذلك لمعاينة وتقييم المطار ومرافقه وتحديد إمكانية تشغيل رحلات جوية تجارية بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد التركي مدير عام المطار ومدير ادارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة ومدير مكتب الأمن بمصلحة الطيران المدني ومدير مكتب الأمن والسلامة ورؤساء الأقسام الفنية بالمطار.

وتم خلال الزيارة إجراء جولة تفقدية لبعض مرافق المطار بما في ذلك محطة الركاب ومنطقة فرز وتجميع الحقائب وبرج المراقبة الجوية وساحة وقوف الطائرات، بالإضافة إلى فحص أجهزة تفتيش الحقائب الآلية والتعرف على الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المسافرين منذ وصولهم المطار وإلى حين مغادرته، وذلك للتأكد من مطابقتها لما تنص عليه التوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني.

"زيارة وفد فني تابع لشركة الخطوط الجوية التركية" بناءً على الترتيبات المسبقة قام وفد فني تابع لشركة الخطوط الجوية… تم النشر بواسطة ‏مصلحة المطارات – وزارة المواصلات – دولة ليبيا‏ في الخميس، ٦ مايو ٢٠٢١