«الخطوط الجوية التركية» تلغي جميع رحلاتها إلى إيران

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الجمعة، إلغاء جميع رحلاتها المتجهة من إسطنبول إلى العاصمة الإيرانية طهران، على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إيران احتجاجًا على الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، بحسب ما أظهره تطبيق مطار إسطنبول.

وأفاد التطبيق بأن الخطوط الجوية التركية ألغت خمس رحلات مباشرة بين إسطنبول وطهران، وبأن شركات طيران إيرانية ألغت بدورها خمس رحلات أخرى، بينما لا تزال سبع رحلات مدرجة على جدول الرحلات، دون صدور توضيحات رسمية إضافية من السلطات التركية بشأن أسباب الإلغاء.

ويأتي تعليق الرحلات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا متزايدة، مع تسجيل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا من التراجع أمام الدولار في السوق غير الرسمية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام واحد، ما عمّق من أزمة القوة الشرائية ورفع مستويات السخط الشعبي.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أجهزة إنفاذ القانون إلى ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف ضد المحتجين، مؤكدًا حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، ومشددًا على مسؤولية الحكومة في حماية السلامة العامة وتجنب أي تصعيد قد يزيد من حدة التوترات.

وفي المقابل، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من عواقب استخدام القوة ضد المتظاهرين، مشيرًا إلى احتمال تعرضها لضربة قوية جدًا في حال وقوع انتهاكات جديدة، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب ومستعدة للتحرك إذا استدعى الأمر.

وتشهد عدة مدن إيرانية منذ أيام احتجاجات متصاعدة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم وفقدان الريال لقيمته، في وقت تحاول فيه الحكومة احتواء الغضب الشعبي، وسط انقطاعات شبه كاملة للإنترنت والاتصالات الدولية في بعض المناطق، ما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي.