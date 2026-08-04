بعد شكاوى المسافرين.. الخطوط الليبية توضح ملابسات تأخر «تسليم الأمتعة»

أوضحت شركة الخطوط الجوية الليبية ملابسات ما جرى تداوله بشأن تأخر تسليم أمتعة عدد من المسافرين في مطار القاهرة الدولي، مؤكدةً متابعتها للواقعة والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب التأخير ومنع تكراره.

وقالت شركة الخطوط الجوية الليبية، في بيانٍ توضيحي، إن مسؤولية نقل الأمتعة وتسليمها داخل مطار القاهرة الدولي تقع على عاتق شركة التشغيل والمناولة الأرضية التابعة لإدارة المطار، وذلك بعد إنزال الأمتعة من الطائرة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضافت الشركة أن المعلومات الأولية تشير إلى تحويل الرحلات مؤقتًا من الصالة رقم (1)، بسبب أعمال الصيانة، إلى الصالة رقم (3)، الأمر الذي أدى إلى وصول ست رحلات داخلية ودولية في توقيتٍ واحد.

وأوضحت أن هذا التزامن تسبب في ازدحام وضغط تشغيلي كبير داخل الصالة البديلة، ما انعكس على سرعة إنجاز عمليات تسليم الأمتعة للمسافرين.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الليبية أنها باشرت التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تفاصيل الواقعة والوقوف على جميع ملابساتها، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.

وشددت الشركة على أن حقوق المسافرين وسلامة أمتعتهم تمثل أولويةً رئيسيةً، مؤكدةً استمرارها في العمل على تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على ثقة المسافرين.