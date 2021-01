الخطوط القطرية تُعلن استئناف الرحلات إلى السعودية

أعلنت شركة “الخطوط الجوية القطرية”، اليوم السبت، استئناف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من 11 يناير الحالي.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر تويتر، أنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى المملكة لتبدأ بالرياض اعتبارا من 11 يناير وتليها جدة يوم 14 ثم الدمام في 16 من الشهر ذاته.

#QatarAirways announce it will resume flights to Saudi Arabia, starting with services to Riyadh on Monday 11 January 2021, followed by Jeddah on Thursday 14 and Dammam on Saturday 16 January pic.twitter.com/Qwhti7d1iS

