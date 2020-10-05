الخطوط «القطرية» تُكرم المعلمين بسخاء بمناسبة يومهم العالمي

الخطوط الجوية القطرية أعلنت أنها ستقدم 21 ألف تذكرة طيران مجانية للمعلمين في 75 بلدا، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان صادر عن الشركة، أن هذه بادرة شكر للمعلمين على تفانيهم في تعليم الطلاب بمختلف أنحاء العالم، في خضم التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن باب التقدم للحصول على التذاكر سيفتح اليوم الاثنين في الساعة 04:00 بتوقيت الدوحة، على أن يغلق الخميس في الساعة 03:59 بتوقيت الدوحة.

وأضاف أنه يمكن للعاملين في مجال التعليم التسجيل للاستفادة من هذا العرض، من خلال زيارة رابط خاص موجود على الموقع الرسمي للشركة.

وأكد على أنه يحق للعاملين في مجال التعليم في أكثر من 75 دولة تُسير الخطوط الجوية القطرية حاليا رحلاتها إليها، الحصول على هذه التذاكر المجانية.

وأفادت بأنه لضمان نزاهة وشفافية عملية تقديم الطلبات، سيتلقى كل بلد عددا محددا من التذاكر يوميا وعلى مدار 3 أيام.

ومنذ عام 1994 يحتفل العالم في 5 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمعلمين.

يُشار إلى أن شركة الخطوط الجوية القطرية هي شركة الطيران الوطنية في دولة قطر، وهي شركة مملوكة من قِبل الدولة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في برج الخطوط الجوية القطرية في العاصمة الدوحة، وتشغل الشركة شبكة محورية وتربط بين أكثر من 150 وجهة دولية حول إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأقصى وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا من قاعدتها في مطار حمد الدولي باستخدام أسطول مكون من أكثر من 200 طائرة.

وتُوظف مجموعة الخطوط الجوية القطرية أكثر من 43,000 شخص، والشركة عضو في تحالف عالم واحد منذ أكتوبر 2013، وهي أول شركة طيران خليجية توقع مع أحد تحالفات شركات الطيران الثلاث.

وتعتبر الخطوط القطرية من بين أسرع خطوط الطيران نمواً في العالم، وأحد 6 شركات طيران التي حصلت على وصف “خطوط طيران ذو الخمس نجوم” من سكايتراكس على مستوى جودة الخدمات، وهو التصنيف الذي تنفرد به الخطوط القطرية على مستوى الشرق الأوسط، كما حصلت على جائزة “مينا” التي تقدمها منظمة “مستشارو إداريي الضيافة العالمية” كأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2005، كما تم منح طاقم ضيافة الخطوط القطرية لقب أفضل طاقم ضيافة في الشرق الأوسط للسنة الرابعة على التوالي عام 2006.