الخطوط الليبية تبحث سُبل النهوض بالشركة

عقد مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية الجديد، اجتماعه الثاني اليوم الاثنين.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من البنود أهمها إعداد خطة عملية وتقديمها للجهات المسؤولة في الدولة لتضافر الجهود لإمكانية النهوض بالشركة وإخراجها من الوضع الحالي.

وفي 26 فبراير الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، إعادة توحيد الشركة بعد انقسام دام لـ8 سنوات.

وأفادت الشركة في بيان، بأن مجلس الإدارة الجديد والموحد استلم مهامه صباح اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وأعضاء مجلس الإدارة إدارة الشركة في بنغازي بعد استلامه لإدارة الشركة في طرابلس.

وأشادت الشركة بجهود الخيرين والوطنيين الذين كان لهم دورا كبيرا في إعادة توحيد الشركة، معتبرة هذه الخطوة إنجازا وطنيا عجزت عنه حكومات متلاحقة لأكثر من 8 سنوات.

وأعربت شركة الخطوط الليبية عن أملها في أن يتمكن مجلس إدارة الشركة من النهوض بها وعودة الخطوط الليبية لما كانت عليه وتقديم خدمات أفضل للمسافر.

يُشار إلى أن الخطوط الجوية الليبية هي الناقل الجوي الوطني في ليبيا، يقع مقرها في العاصمة طرابلس، بمطار معيتيقة الدولي وهي مملوكة بالكامل للحكومة الليبية.

وتأسست الشركة عام 1964م تحت اسم “الخطوط الجوية للمملكة الليبية”، وتم تغيير إسمها لاحقاً في عام 1969م إلى “الخطوط الجوية العربية الليبية” ثم في عام 2006م تم تغيير اسم الشركة إلى إسمها الحالي “الخطوط الجوية الليبية”.

ومنذ عام 2007م أصبحت الخطوط الجوية الليبية فرع تابع للشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة.