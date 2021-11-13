الخطوط المغربية تبحث استئناف رحلاتها إلى طرابلس

قام وفد من شركة الخطوط الملكية المغربية اليومين الماضيين، بزيارة لمطار معيتيقة الدولي، لبحث إعادة تسيير رحلات جوية بين البلدين.

وذكرت مصلحة المطارات الليبية، أن زيارة وفد شركة الخطوط المغربية تهدف للوقوف على الإجراءات المتبعة في العملية التشغيلية والتأكد من توافق تدابير السلامة والأمن المعمول بها في المطار مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وكان في استقبال الوفد رئيس مصلحة الطيران المدني المكلف ومدير عام مطار معيتيقة الدولي ومساعده وبعض مدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالمصلحة وبعض مسؤولي الجهات الأمنية بالمطار.