«الخطوط المغربية» تتفقد مطار بنينا الدولي

أجرى وفد تابع لشركة الخطوط الملكية المغربية بجولة تفقدية لمطار بنينا بعد أن قام بنظيرتها لمطار معيتيقة.

وأوضحت مصلحة المطارات، التابعة لوزارة المواصلات، ذكرت أنّ زيارة الوفد المغربي تأتي للتأكد من إجراءات وتدابير السلامة والأمن المتبعة بالمطار، ومدى توافقها مع التوصيات الدولية المعمول بها في مجال الطيران.

وكان الوفد المغربي قام يومي الأربعاء والخميس الماضيين بزيارة لمطار معيتيقة الدولي، والوقوف على الإجراءات المتبعة في العملية التشغيلية والتأكد من توافق تدابير السلامة والأمن المعمول بها في المطار، ومدى تطابقها مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.