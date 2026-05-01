«الخطوط الملكية المغربية» تستأنف رحلاتها المباشرة إلى طرابلس

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد فترة من التوقف، في خطوة تعكس تنامي الطلب على السفر الجوي بين البلدين وتحسن مؤشرات الاستقرار والحركة الإقليمية.

وكشفت الشركة عن تفاصيل خطتها التشغيلية للخط الجوي الجديد، حيث تقرر انطلاق أولى الرحلات في 23 يونيو المقبل، بواقع رحلتين أسبوعيًا بين الدار البيضاء وطرابلس، في إطار إعادة تفعيل هذا المسار الحيوي، وفق موقع المشهد.

وسيتم تشغيل الرحلات عبر طائرات من طراز بوينغ 737-800، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى توفير خدمات نقل منتظمة ومرنة بين المغرب وليبيا، بما يلبي احتياجات المسافرين ويواكب الطلب المتزايد على الرحلات المباشرة.

ويأتي هذا الاستئناف في سياق جهود متواصلة لإعادة تنشيط الربط الجوي بين البلدين، بعد فترة من التوقف، حيث يُنظر إلى الخط باعتباره أحد المسارات المهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية وتسهيل تنقل الأفراد بين ضفتي المنطقة.

كما يعكس القرار توجهًا نحو توسيع شبكة الخطوط الجوية الإقليمية للخطوط الملكية المغربية، في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على السفر نحو العاصمة الليبية، خاصة مع عودة تدريجية للحركة الجوية في عدد من المسارات الدولية.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف هذا الخط في تعزيز التواصل بين الجالية والمسافرين، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تنشيط قطاع النقل الجوي بين المغرب وليبيا خلال المرحلة المقبلة.