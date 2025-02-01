«الخليج العربي» تبحث خطط تعزيز الإنتاج للعام 2025

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط بحث مع ممثلي شركتي “أجوكو AGOCO” و “أو إم فيOMV”، خطة العمل المزمع تنفيذها في منطقة التعاقد للعام 2025.

ووفقا لبيان المؤسسة، “تهدف الخطة إلى تعزيز عمليات الإنتاج النفطي في المنطقة من خلال استراتيجيات تشغيلية متقدمة، وصولاً إلى تحقيق المستهدفات التشغيلية ورفع مستويات الإنتاج”.

ويأتي هذا اللقاء انسجاماً مع استراتيجيات المؤسسة الوطنية للنفط، الرامية لزيادة الإنتاج وتحقيق معدلات إنتاج تصاعدية، بشكل مرحلي خلال العام الجاري والسنوات المقبلة.