«الخليج العربي» تعلن تشغيل بئر في حقل النافورة لتعزيز الإنتاج

أعلنت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، “تشغيل البئر Y5 في منطقة Y بحقل النافورة، وذلك فور الانتهاء من أعمال الربط الميكانيكي للبئر، مما يضيف حوالي 2000 برميل يوميًا إلى القدرة الإنتاجية للحقل”.

وأوضحت لجنة الإدارة أن “العمل متواصل لاستكمال ربط 16 بئرًا إضافية موزعة على جميع حقول شركة الخليج العربي للنفط”.

وبحسب مؤسسة النفط، “تهدف هذه المشاريع، التي تشمل الربط الميكانيكي والكهربائي للآبار، إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للشركة، مما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تدعم استراتيجية الشركة لتطوير عملياتها الإنتاجية”.

وتأتي هذه الخطوات ضمن الجهود التي تبذلها شركة الخليج العربي للنفط، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان استدامة وزيادة إنتاج النفط في ليبيا.