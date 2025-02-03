«الخليج العربي» تفتتح «مركز بيانات» مزوّد بأحدث التقنيات بالشرق الأوسط

افتتحت شركة الخليج العربي للنفط، الأحد، مركز البيانات لإدارة وتخزين وتحليل البيانات الفنية والمالية والإدارية، وتم تجهيزه بأحدث تقنيات إدارة الخوادم “ناتليكس” من شركة “سيسكو”، مما يتيح سرعة أكبر في تبادل المعلومات الفنية، وزيادة قدرة استضافة وتخزين بيانات عمليات الاستكشاف والإنتاج بالحقول النفطية لتعزيز التعاون الفعّال بين الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط.

حضر حفل الافتتاح كلا من، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بلقاسم بن شتوان، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالشركة وليد بن صريتي، وعدد من مديري الإدارات والمختصين من المؤسسة والشركة.

وتم تزويد مركز البيانات الجديد بميزة “السحابة الخاصة” التي تمكن من استضافة البرامج والتراخيص العالمية داخل المركز مما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية والتكنولوجية.

كما شهد حفل الافتتاح تدشين مركز التحكم والقيادة الخاص بمراقبة الآبار الذي يتيح إمكانية التحكم ومراقبة الحقول النفطية عن بُعد على مدار الساعة عبر مركز البيانات الرئيسي للشركة، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الاستجابة السريعة.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط التي تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي ورفع القدرة الإنتاجية من خلال تبني أحدث التقنيات العالمية، لضمان تحسين الأداء التشغيلي وزيادة معدلات الإنتاج بشكل آمن ومستدام.

الخليج العربي تفتح مركزاً للبيانات مزوداً بأحدث التقنيات في الشرق الأوسط افتتح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأحد، ٢ فبراير ٢٠٢٥