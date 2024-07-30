الخليج العربي للنفط تحقق إنجازاً جديداً في زيادة الإنتاج

نجحت شركة الخليج العربي للنفط في إعادة ضاغط جديد إلى الخدمة بمحطة الإنتاج رقم 4 في خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج.

ويأتي هذا الإنجاز بعد توقف الضاغط لمدة تزيد على أربع سنوات، مما يشكل نقلة نوعية في جهود الشركة لتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وقد قادت إدارة الصيانة في الشركة عملية استعادة الضاغط K5، حيث قامت شركة ديتسمان المتخصصة بتطوير نظام التحكم، وإجراء صيانة شاملة للضاغط، وذلك بدعم من فريق عمل وحدة ضواغط الغاز التابعة لمنسقة الصيانة بالحقل.

وقد تم الانتهاء من جميع اختبارات الضاغط بنجاح، مما يمهد الطريق لزيادة معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ.

ويأتي هذا الإنجاز تلبية لتوجيهات رئيس لجنة الإدارة الذي حث جميع الإدارات على بذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج من الحقول التابعة للشركة.

ومن المتوقع أن يسهم إعادة تشغيل الضاغط في تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج، مما يعزز من مكانة ليبيا كدولة منتجة للنفط ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.