«الخليج العربي» للنفط تستعرض فرص التعاون مع أمريكا لتعزيز الإنتاج

قدّمت “شركة “HKN Energy الأمريكية، خلال لقاء مع “شركة الخليج العربي للنفط”، بحضور عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، “عرضًا تقديميًا حول أنشطتها في مجال الصناعة النفطية”.

واستعرض ممثلو الشركة الأمريكية “مجموعة من الحلول التقنية والمعدات السطحية ومعدات الإنتاج المبكر التي توفرها الشركة، مبرزين خبراتهم في تنفيذ مشاريع متقدمة بمجال تطوير الحقول النفطية ورفع كفاءة الإنتاج”.

كما أعربت الشركة الأمريكية، “عن استعدادها لتقديم الدعم الفني والتقني لشركة الخليج العربي للنفط بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدين التزامهم بالشراكة والعمل وفق أعلى معايير السلامة والجودة”.

من جهته أكد عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي “أهمية مثل هذه العروض التقنية في دعم توجهات الشركة نحو تحسين كفاءة العمليات ورفع معدلات الإنتاج تماشياً مع خطة المؤسسة الوطنية للنفط”.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار سعي شركة الخليج العربي للنفط إلى تعزيز تعاونها مع الشركات العالمية المتخصصة بما يسهم في تحقيق أهدافها وتطوير كوادرها الوطنية بالاستفادة من الخبرات العالمية”.