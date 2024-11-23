«الخليج العربي للنفط» تعلن استئناف تصنيع وشحن قطع الغيار في «موقع قنفودة»

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، استئناف أعمال تصنيع وشحن قطع الغيار من ورش التصنيع بموقع قنفودة إلى مختلف الحقول النفطية، بالتعاون مع إدارة الإمداد.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل النفقات المرتبطة بالاستيراد وتسريع عمليات التوريد، بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة الزمنية.

كما أعربت لجنة إدارة الشركة عن شكرها لإدارة الإمداد وكافة مستخدمي ورش قنفودة وكل من ساهم في هذا العمل، على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.