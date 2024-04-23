الخليج العربي للنفط تعلن دخول بئر جديد حيز الإنتاج

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، دخول بئر (C309-65) المصنف كبئر ملاحظة منذ 17 عاماً بحقل السرير النفطي، إلى خط الإنتاج، بطاقة أنتاجية (1134) برميل يوميا.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن مهندسي إدارات هندسة المكامن والحفر والإنتاج تمكنوا من تحويل البئر إلى بئر منتج.

وأوضحت الشركة، إن نسبة المياه المصاحبة في البئر(2.9 %)، وقد دخل خط الإنتاج بواسطة الحفر الموجه وإعادة الدخول، واستخدام التقنيات الحديثة لشركة كامكو و بيكر هيوز.

وبحسب بيان الشركة فإنها التجربة الأولى في شمال أفريقيا، حيث تم استخدام أحدث معدات الإكمال الذكي (AICV) لشركة Inflow control النرويجية والشريك شركة سمارت للتقليل من المياه المصاحبة.