«الخليج» للنفط تنفي اختراق أنظمتها

نفت شركة الخليج العربي للنفط الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اختراق لأنظمة الشركة.

وأكدت الشركة في بيانه لها، اليوم الثلاثاء، قيامها بإجراء فحص شامل وتحليل دقيق للأنظمة والشبكات الخاصة بها، مشددة على أنه لا توجد أي دلائل على تعرض الشبكة للاختراق أو أي اختراق أمني.

وأهابت شركة الخليج العربي بعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة، وأكدت على ضرورة انتقاء المعلومات من المصادر الموثوقة فقط.

كما أكدت الشركة حرصها الدائم على حماية أنظمتها وبياناتها، مشيرة إلى أنها ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة عملياتها.

يُشار إلى أن شركة الخليج العربي للنفط شركة نفط ليبية يقع مقرها في بنغازي في ليبيا تعمل في البحث والتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجه وتكريره، تأسست عام 1979م وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ويوجد لها عدد من الفروع بينها فرع في طبرق حيث توجد مصفاة طبرق وميناء الحريقة طبرق.