«الخوجة»: الحكومة الجديدة ستكون نتاج حوار برعاية الأمم المتحدة

أعربت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة عن آملها أن يتفق عقيلة صالح وخالد المشري، في إنجاز القاعدة الدستورية وتشكيل لجان تتوصل إلى آلية لتنفيذها.

وأوضحت الخوجة أنّ الحكومة الموحدة الجديدة ستكون نتاج حوار برعاية الأمم المتحدة، وليس من إنتاج مجلس النواب لوحده، لتجنب تكرار التجارب الفاشلة مرة أخرى.

وأشارت الخوجة إلى أنّ لأمم المتحدة قد تجري حوارا شاملا بين مجلسي النواب والدولة على غرار حوار ملتقى الـ 75، وأنّه إذا لم يتفق المجلسان نهاية هذا الشهر سيتم البدء في تشكيل لجان الحوار، وسينتقل الأمر للبعثة الأممية وآلياتها.

وتابعت الخوجة أنّه سيتم انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس في جلسة الغد، إضافة إلى مناقشة بعض القوانيين كالأمن العام والنقابات.