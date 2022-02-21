«الخوجة» تكشف تفاصيل تطورات تشكيل حكومة «باشاغا» وأسباب تأخرها

قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، إنّ جلسة مجلس النواب المقررة لمناقشة تشكيل حكومة فتحي باشاغا لن تنعقد غدا.

ولفتت الخوجة لوكالة سبوتنيك الروسية أنّ تقديم باشاغا لتشكيلته الوزارية قد يستغرق أكثر من أسبوعين، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا، قائلة أنّه «بحسب لائحة المجلس تستغرق الحكومة من 10 أيام إلى أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية ولكن مع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد يمكن أن يستغرق الأمر فترة أكثر من ذلك باعتبار ان الأمر يحتاج لتوافقات واتفاق الأطراف السياسية والقوى على الأرض».

وأضافت الخوجة أنّه بالرغم أن منح الثقة للحكومة هو شأن داخلي ولكن يحتاج منح الثقة لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي لقبول هذه الحكومة وحصولها على الاعترافات الدولية، وهذا الأمر هو ما جعل هناك بعض التأخير في تقديم التشكيلة.

وذكرت الخوجة أنّ الضغوطات موجودة من قبل جميع الأطراف والكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين.