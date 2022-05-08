«الخوجة» لـ«عين ليبيا»: جلسة الغد من المرجح أن تناقش الميزانية

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إنّه من المرجح أن تناقش جلسة يوم الغد بنود الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وفي تصريح لـ«عين ليبيا» ذكرت الخوجة، أنّهم لن يصوتوا في الجلسة على الميزانية، وأنّ النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري سيكون رئيسا لجلسة الغد.

وحول اجتماعات القاهرة، أشارت الخوجة أنّه في حال لم يستطع وفدا النواب والأعلى للدولة الوصول إلى تسوية النقاط الخلافية في مسودة الدستور فسيتجه الجسمان لتشكيل لجنة أخرى لإيجاد قاعدة دستورية، وهذا المسار الذي يسيرون عليه حاليا.

وتتوقع الخوجة أن تقوم لجنة مراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، بعرض أعمالها غدا في المجلس، وتقوم بعض النقاط التي عليها خلاف لمناقشتها.