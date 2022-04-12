«الخوجة»: مشاورات القاهرة لا علاقة لها بالانتخابات أو إنجاز قاعدة دستورية

كشفت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة عن أن المشاورات التي ستعقد في القاهرة مع لجنة من مجلس الأعلى الدولة ليس لها علاقة بالانتخابات أو إنجاز قاعدة دستورية.«»

وأضافت الخوجة، في تصريح لـصحيفة عربي 21، أنّه حتى الآن لم يحدَّد موعد رسمي بخصوص اجتماعات القاهرة أو أجندة بعينها للمشاورات، مؤكدة على عقد مشاورات بين لجنتي المجلسين على الأراضي المصرية.

وأوضحت الخوجة أنّ هناك مغالطات حول اجتماعات اللجنتين، وهي أننا نلتقي لإنجاز قاعدة دستورية تخص إجراء العملية الانتخابية المرتقبة، وهذا غير صحيح كون اللقاء بين اللجنتين هدفه فقط مناقشة ومراجعة النقاط المختلف حولها في مشروع الدستور والتعديل الثاني عشر.

وأردفت عضو مجلس النواب، أنّه إذا فشلت الاجتماعات بخصوص النقاط الخلافية؛ فإنه يمكن الحديث عن إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب شكل لجنة، الأسبوع الماضي، من 12 عضوًا لمراجعة مواد ونقاط محل الخلاف، في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.