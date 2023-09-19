الخولان الصّحّي.. يعود للعمل بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن السيول

تمكنت الفرق الطبية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، من إعادة تشغيل مركز صحي الخولان الواقع بالقرب من مدينة الأبرق، بعد أن تعرض لأضرار كبيرة جرّاء السيول التي تسببت بها العاصفة الجوية “دانيال” المنصرمة.

ووفقا لمنصة “حكومتنا” قد تم تأهيل المركز الصحي لإجراء الكشوفات الطبية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي المنطقة، حيث بلغ عدد الكشوفات الطبية خلال اليوم الأول 35 كشفًا طبيًا، لحالات تعاني من كسور وجروح كتموا قد أصيبوا بها جراء السيول والفيضانات.

ويأتي إعادة تشغيل المركز الصحي الخولان، ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المناطق المتضررة من السيول.