الخيتوني: أداء المهام بـ«مهنية وكفاءة» يعزز الأمن والاستقرار

عقدت إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، جمعها الشهري بحضور مدير الإدارة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، وذلك في إطار متابعة مستوى الانضباط والجاهزية الأمنية، والعمل على الارتقاء بالأداء المؤسسي ورفع كفاءة منتسبي الإدارة.

وشهد الجمع تنفيذ أعمال التفتيش على الأعضاء، للتأكد من مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط العسكرية والإدارية المعتمدة، بما يعزز الانضباط داخل الإدارة، ويرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لتنفيذ المهام الأمنية.

كما تضمن الاجتماع حصر القوة العمومية لمنتسبي الإدارة، تمهيدًا للشروع في توزيع الزي الرسمي الجديد على أعضاء هيئة الشرطة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف توحيد المظهر العام لرجال الشرطة، وإبرازهم بالمظهر اللائق الذي يعكس هيبة المؤسسة الأمنية.

وقال مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبد الحكيم الخيتوني: “ضرورة الالتزام الكامل بالضبط والربط، والانضباط في تنفيذ الواجبات والمهام الأمنية”، مشددًا على “أهمية أداء العمل بكل مهنية وكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار”.

وأضاف اللواء عبد الحكيم الخيتوني: “أهمية التعاون المستمر والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الوحدات، كلٌّ وفق اختصاصاته ومهامه، بما يضمن تحقيق الأهداف الأمنية المنشودة ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مختلف المهام”.

وأكدت الإدارة أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة منتسبيها، والارتقاء بالأداء الأمني، وضمان تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.