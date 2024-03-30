الخيتوني يلتقي أعيان الرقدالين و الجميل و العسة

التقى الواء “عبدالحكيم الخيتوني”، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المكلف، أعيان ومشايخ الرقدالين والجميل والعسه.

وأعرب الأعيان والمشايخ، عن دعمهم لعمل الغرفة الامنية المشتركة، من أجل المحافظة على الأمن وتنفيذ المهام المكلفة بها في تأمين وحماية الحدود والمحافظة على مقدرات الوطن والمواطنين، ومنع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

كما أكدوا أيضاً على أهمية الحفاظ على الأمن القومي ودعم الجهود الأمنية التي تبذل في هذا الشأن.

من جهته أعرب رئيس الغرفة الأمنية المشتركة عن شكره وتقديره على هذه المبادرة التي تصب في الصالح العام، مشيداً بدور الأعيان والمشايخ في دعم الجهود الامنية بما يضمن تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار.