الدائرة التاسعة تنتخب د. السويحلي بأغلبية مُطلقة

السويحلي خصص كل وقته وجهده طيلة الأشهر الماضية لدعم محاور الدفاع عن طرابلس. [المجلس الأعلى للدولة]

أكد مصدر من المجلس الأعلى للدولة، أن أعضاء المجلس عن الدائرة التاسعة (مصراتة-زليتن-بني وليد-تاورغاء) انتخبوا بأغلبية مطلقة الدكتور عبدالرحمن السويحلي ممثلاً لهم في لجنة المفاوضات المقبلة في جنيف بعد انتهاء العدوان.

وأوضح المصدر لـعين ليبيا، أن قادة محاور عملية بركان الغضب وأعيان وقيادات مصراتة حذروا رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” من التلاعب بنتائج هذه الانتخابات.

وأكد المصدر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يسعى إلى إقصاء “السويحلي” بحجة غيابه عن 6 جلسات، في حين يعلم الجميع أن عبدالرحمن السويحلي خصص كل وقته وجهده طيلة الأشهر الماضية لدعم محاور الدفاع عن طرابلس التي كان يتواجد فيها بشكل شبه يومي.

يُذكر أن خالد المشري، تمكن من الفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة خلال انتخابات جرت عام 2018، حيث تحصل في الجولة الثانية على 64 صوتاً، وعلى حساب رئيس المجلس السابق، عبدالرحمن السويحلي، الذي حصل على 45 صوتا.

وتم قبول النتيجة في جوء ديمقراطي، وتم التسليم والاستلام بين الرئيس الأسبق للمجلس والرئيس الجديد.