الداخلية: إعادة «النازحين السودانيين» مستمرة وفق القانون

أعلنتْ وزارةُ الداخليةِ بحكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ مواصلةَ تنفيذِ عملياتِ إعادةِ النازحينَ السودانيينَ إلى بلادِهم، تنفيذًا لتعليماتِ رئيسِ الوزراءِ ووزيرِ الدفاعِ، وفي إطارِ التعاونِ الإنسانيِّ بينَ ليبيا والسودانِ.

وشهدَ مطارُ معيتيقةَ الدوليُّ إعادةَ مجموعةٍ من النازحينَ السودانيينَ، عقبَ استكمالِ الإجراءاتِ اللازمةِ وبالتنسيقِ مع السفارةِ السودانيةِ، بما يضمنُ عودةً آمنةً ومنظمةً.

وأوضحتِ الوزارةُ أنَّ هذهِ الخطوةَ جاءتِ استجابةً لطلبِ الحكومةِ السودانيةِ ورغبةِ النازحينَ، إذ شُكِّلتْ لجنةٌ مختصةٌ للإشرافِ على تنفيذِ العمليةِ وفقَ الإطارِ القانونيِّ المعتمدِ.

وتأتي عملياتُ إعادةِ النازحينَ السودانيينَ في ظلِّ التنسيقِ المستمرِّ بينَ السلطاتِ الليبيةِ والسودانيةِ لمعالجةِ الأوضاعِ الإنسانيةِ المرتبطةِ بالنزوحِ، خصوصًا مع تزايدِ أعدادِ السودانيينَ الذينَ دخلوا ليبيا خلالَ الفترةِ الماضيةِ نتيجةَ التطوراتِ الأمنيةِ في السودانِ.