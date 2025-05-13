الداخلية: استمرار تنفيذ الخطط الأمنية والعسكرية لتأمين طرابلس

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استمرار الأجهزة الأمنية والعسكرية في تنفيذ خططها الميدانية الهادفة إلى تأمين العاصمة طرابلس، تنفيذاً لتعليمات الوزير المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وفي إطار المهام الوطنية الموكلة لها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأوضاع الأمنية في العاصمة مستقرة وتسير بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن الترتيبات تُنفذ بتنسيق محكم ومنظّم بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يعزز الاستقرار ويدعم هيبة الدولة.

وثمّنت الوزارة جهود رجال الأمن المبذولة في الميدان، مشيدةً بانضباطهم وتفانيهم في أداء مهامهم، ودعت المواطنين إلى التعاون مع العناصر الأمنية والالتزام بالقوانين والتعليمات، دعماً لمسيرة الأمن والاستقرار.

كما جدّدت وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة أداء واجباتها بكل مهنية ومسؤولية، داعية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بروح المواطنة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المجتمع.